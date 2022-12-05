МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Цены на золото стабилизировались в понедельник в Азии после достижения 5-месячного максимума, сообщило агентство Reuters. Доллар США ослабевал на новостях о дальнейшем ослаблении ограничительных мер некоторыми городами Китая.

Около 07.17 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось почти без изменений по сравнению с уровнем закрытия пятницы, по 1799,26 доллара за унцию. Ранее в ходе азиатской сессии котировки достигли самого высокого уровня с 5 июля 1809,91 доллара. Фьючерсы на золото повысились на 0,1%, до 1812,10 доллара.

Индекс доллара держится вблизи самого низкого более чем за пять месяцев уровня, что делает золото более доступным для покупателей, использующих иные валюты.

Опубликованные в пятницу данные свидетельствовали о том, что темпы найма в США в ноябре превысили ожидания, а заработная плата выросла.

"На рынке по-прежнему ожидают замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), и это обеспечивает поддержку золоту", — отметил аналитик City Index Мэтт Симпсон.

Участники рынка видят 91%-ю вероятность повышения процентных ставок ФРС в декабре на 50 базисных пунктов.

Альтернативные издержки владения золотом, не приносящим процентного дохода, уменьшаются на фоне снижения стоимости заимствований.

"Сообщения об ослаблении антиковидных ограничений в Китае сигнализируют о том, что спрос на золото в регионе будет расти, и это также поддерживает котировки", — добавил Симпсон.

В воскресенье несколько новых городов Китая объявили об ослаблении карантинных мер. Власти страны стремятся к более таргетированной политике борьбы с Covid-19 после беспрецедентных акций протеста.

Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) создает базу данных слитков золота, имеющих российское происхождение, которые находятся в держании банков Лондона, заявили в отраслевой группе в пятницу. Данная мера должна не позволить центральному банку России обойти санкции.

Серебро на рынке спот торговалось с повышением на 0,1%, по 23,14 доллара за унцию, платина прибавила 0,2%, до 1016,01 доллара, а палладий вырос в цене на 0,8%, до1914,02 доллара.