МОСКВВА, 5 дек — ПРАЙМ. В понедельник доллар США снизился против других основных валют на усилении склонности инвесторов к риску после того, как Пекин ослабил некоторые антиковидные меры.

Как сообщило агентство Reuters, в выходные еще в нескольких городах Китая, включая Шанхай и Урумчи, было объявлено об ослаблении ограничений. Это произошло после того, как по стране прошли беспрецедентные протесты против политики нулевой терпимости к Сovid-19, проводимой Пекином.

"Эти шаги могут показаться незначительными, но они стали сильным признаком того, что Китай постепенно движется к отмене ограничений", — говорит аналитик OCBC Кристофер Вон.

На прошлой неделе информированные источники сообщили Reuters, что скоро Пекин объявит о смягчении требований к тестированию во всей стране, а также при определенных условиях позволит людям с положительными результатами тестов и имевшим контакты с заболевшими проходить карантин дома.

В понедельник на оффшорном рынке пара доллар/юань опустилась ниже 7,0, а пара доллар/континентальный юань упала до 6,9507, минимума с 13 сентября.

Индекс доллара опустился на 0,18%, до минимума с 28 июня 104,28.

На прошлой неделе индекс потерял 0,28%, до 104,19, опустившись до самого низкого уровня с 28 июня. На прошлой неделе индекс упал на 1,4%, а в ноябре — на 5%. Ноябрь стал для доллара худшим месяцем с 2010 года.

На прошлой неделе индекс потерял 1,4%, а в ноябре — 5%. Ноябрь стал для доллара худшим месяцем с 2010 года, так как рынки ожидали замедления темпа ужесточения политики ФРС, после того как она четыре раза подряд повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов.

Инвесторы будут сосредоточены на данных по инфляции в США, которые выйдут 13 декабря, накануне завершения двухдневного заседания ФРС.

Ожидается, что центральный банк повысит ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов. Рынки фьючерсов учитывают в котировках, что что ставка достигнет пика на уровне 4,92% в мае.

По словам Вона из OCBC, некоторая осторожность пока не помешает, потому что ФРС еще не завершила цикл ужесточения политики. "Она продолжает ужесточение, но, видимо, будет двигаться небольшими шагами", — отмечает он.

Между тем пара доллар США/японская иена выросла на 0,20% и торговалась по 134,59 после того, как она упала на 3,5% на прошлой неделе, но остается далеко от октябрьского максимума 151,94.

Недавний рост иены наблюдался в то время, как в центре внимания оказались последствия затянувшейся политики денежно-кредитного смягчения, а также перед сменой руководства Банком Японии, когда завершится второй срок на этом посту управляющего Харухико Куроды.

Банк Японии должен заново оценить концепцию денежно-кредитной политики и скорректировать масштабную программу стимулирования.

"Мы оказались в ситуации, когда не только ФРС замедляет темпы ужесточения денежно-кредитной политики, но и когда, возможно, начнется самая первая стадия завершения очень мягкой политики", — говорит Вон.

"Эти факторы, действующие с двух сторон, могут вызвать некоторое дальнейшее ослабление пары доллар/иена, и еще существует пространство для падения пары", — добавляет он.

Пара евро/доллар США поднялась на 0,32%, до 1,0572, после роста на 1,3% на прошлой неделе. Ранее эта пара достигла максимума более чем за пять месяцев 1,05835.

Пара британский фунт/доллар США укрепилась до максимума с 17 июня 1,23450, а на момент написания статьи торговалась с ростом на 0,33%, по 1,2327.

Австралийский доллар вырос против доллара США на 0,59%, до 0,683, а новозеландский — на 0,31%, до 0,643.