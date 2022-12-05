МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в основном ростом, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают вероятность постепенного ослабления карантина в Китае. Доллар США снижается на фоне ослабления антиковидных мер в Китае

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,76%, до 3 211,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,88%, до 2 062,63 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 4,51%, до 19 518,29 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,62%, до 2 419,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — увеличился на 0,33%, до 7 325,6 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,15%, до 27 820,4 пункта.

Китай постепенно ослабляет политику нулевой терпимости к коронавирусу. Ранее карантинные ограничения были ослаблены в ряде городов страны, в том числе в Шанхае и Ханчжоу, а также в Урумчи.

Инвесторы опасаются, что политика Пекина по ситуации с коронавирусом негативно повлияет на экономические перспективы страны. При этом сообщения об ослаблении коронавирусных ограничений придали рынкам больше оптимизма по поводу прогнозов экономики Китая, что в целом поддержало торги в регионе.