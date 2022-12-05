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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221205/839058733.html
Exxon Mobil повысила зарплату гендиректора и других топ-менеджеров
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Ведущая американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp сегодня заявила, что повышает годовые зарплаты главы фирмы и других руководителей на предстоящий год, сообщило... ПРАЙМ, 05.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Ведущая американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp сегодня заявила, что повышает годовые зарплаты главы фирмы и других руководителей на предстоящий год, сообщило агентство Reuters.
Комитет Exxon Mobil по вознаграждениям одобрил увеличение годовой зарплаты гендиректора Даррена Вудса с 1,70 млн долларов до 1,88 млн долларов в год. Такие цифры указаны в сегодняшних документах.
Кроме того, компания повысила зарплаты финансового директора и старшего вице-президента. Новые размеры зарплаты вступают в силу с 1 января 2023 года.