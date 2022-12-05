МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Ведущая американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp сегодня заявила, что повышает годовые зарплаты главы фирмы и других руководителей на предстоящий год, сообщило агентство Reuters.

Комитет Exxon Mobil по вознаграждениям одобрил увеличение годовой зарплаты гендиректора Даррена Вудса с 1,70 млн долларов до 1,88 млн долларов в год. Такие цифры указаны в сегодняшних документах.

Кроме того, компания повысила зарплаты финансового директора и старшего вице-президента. Новые размеры зарплаты вступают в силу с 1 января 2023 года.