МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Саудовская государственная нефтяная компания в основном понизила цены реализации нефти для Азии, являющейся основным рынком сбыта, ввиду перспектив вялого спроса в условиях локдаунов в Китае, передает Reuters.

Saudi Aramco понизила цену реализации нефти Arab Light, флагманского сорта компании, для Азии на январь на 2,20 доллара за баррель. Теперь премия по сравнению с региональным ценовым маркером составляет 3,25 доллара за баррель. НПЗ и трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозировали, что эта премия будет снижена на 2,10 доллара.

В Кувейте, входящем в ОПЕК, в пятницу заявили, что потребители нефти, судя по всему, не спешат увеличивать импорт в следующем году.

Saudi Aramco также в основном понизила цены реализации нефти для Европы и оставила цены для США без изменений.

Тем не менее официальные цены реализации нефти Aramco остаются на исторических максимумах, что говорит об ограниченном предложении на рынке физической нефти.

Основной объем саудовской нефти поставляется в Азию в рамках долгосрочных контрактов, причем стоимость нефти пересматривается ежемесячно. Крупнейшими покупателями на азиатском рынке выступают Китай, Япония, Южная Корея и Индия.