МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит начали день с понижением. Инвесторы остаются настороже в преддверии выхода данных, включая отчет по сектору услуг США, по которым можно будет судить о дальнейших действиях Федеральной резервной системы, сообщает Reuters. Заседание состоится позднее в этом месяце.

Индекс Dow Jones Industrial Average на открытии торгов опустился на 94,1 пункта, или 0,27%, до 34335,73 пункта. S&P 500 просел на 19,7 пункта, или 0,48%, до 4052,02 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 80,5 пункта, или 0,70%, до 11380,991 пункта.