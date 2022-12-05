МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Котировки нефти утратили достигнутые ранее в понедельник позиции, снижаясь вслед за фондовыми индексами. Как сообщает Reuters, сильные данные по экономике США усилили опасения, что Федеральная резервная система (ФРС) может продолжить ужесточать политику.

Около 16.23 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 56 центов, по 85,01 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 77 центов, до 79,21 доллара за баррель. Ранее в понедельник оба сорта нефти росли в цене более чем на 2 доллара за баррель.

Рост активности в сфере услуг США неожиданно набрал обороты, а темпы найма сотрудников восстановились. Это может говорить о сохранении импульса роста в американской экономике, которая в следующем году может оказаться в рецессии.

На этом фоне нефть и фондовые индексы замедлили рост.

Сильные данные по активности в непроизводственной сфере США ставят под сомнение надежды на замедление темпов повышения процентной ставки ФРС.

"Опасения относительно дальнейшего направления политики ФРС довлеют над рынком", — отметил Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.