МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-стрит сегодня снизились после того, как более высокая, чем ожидалось, активность в сфере услуг усилила опасения насчет того, что Федеральная резервная система США может продолжить курс на решительное ужесточение политики вопреки риску рецессии в следующем году.

Как передает Reuters, данные показали, что активность в сфере услуг США в ноябре неожиданно выросла, а занятость восстановилась, что стало дополнительным свидетельством базового импульса к росту в экономике.

Опубликованные на прошлой неделе данные указали на более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест и заработной платы в ноябре. Это ослабляет надежды на то, что ФРС может замедлить темпы и интенсивность повышения ставок на фоне последних признаков ослабления инфляции.

"Рынок труда выглядит устойчиво, так что мы практически оказываемся в причудливом мире, где хорошие новости — это плохие новости, — сказал Джонатан Уэйт, фондовый управляющий в Frost Investment Advisors. — Сейчас все сводится к наблюдению за ФРС, а им придется ужесточать политику, причем дольше, чем нужно".

Инвесторы сейчас оценивают вероятность повышения ключевой ставки ФРС на следующей неделе на 50 базисных пунктов в 89%, а также предполагают, что ставки достигнут пика в мае 2023 года.

Комитет по операциям на открытом рынке проведет последнее в этом году заседание 13-14 декабря. Это будет заключительное заседание в нестабильном году, в котором центральный банк пытался остановить рост инфляции до многолетних максимумов рекордным повышением процентных ставок.

Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики вызвало опасения насчет экономического спада. Различные эксперты, включая аналитиков JPMorgan, Citigroup и BlackRock, считают, что рецессия может наступить в 2023 году.

На момент написания статьи индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 239,71 пункта, или на 0,70%, до 34 190,17 пункта, S&P 500 опустился на 39,93 пункта, или на 0,98%, до 4 031,77 пункта, а индекс Nasdaq Composite снизился на 128,11 пункта, или на 1,12%, до 11 333,39 пункта.

На прошлой неделе все основные индексы Уолл-стрит второй раз подряд показали рост: S&P 500 вырос на 1,13%, Dow — на 0,24%, а Nasdaq — на 2,1%.

"Мы наблюдали хорошее ралли, и это дает инвесторам возможность зафиксировать прибыль и скорректировать свой портфель по мере приближения конца года, — сказал Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities. — Я не думаю, что это начало нисходящей тенденции, скорее это небольшая пауза".

Кроме того, на этой неделе инвесторы будут следить за ежемесячными данными по заказам на промышленные товары, еженедельной статистикой заявок на пособие по безработице, данными по ценам производителей и отчетом потребительских настроений от Мичиганского университета.

Акции Tesla Inc упали на 4,7% из-за ее планов сократить производство электромобилей Model Y на заводе в Шанхае в декабре более чем на 20% по сравнению с ноябрем.

В числе аутсайдеров среди секторов S&P 500 оказался финансовый сектор, его субиндекс упал на 1,4%. С другой стороны, субиндекс нефтегазовых компаний вырос на 0,1%, следуя за колебаниями цен на сырую нефть.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 3,99 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 2,37 к 1.

В составе S&P зафиксировано четыре новых 52-недельных максимума и один новый минимум, а у Nasdaq — 54 новых максимума и 39 новых минимумов.