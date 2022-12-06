МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Рубль на старте торговой сессии вторника теряет к доллару и юаню, но растет к евро: доллар по 62,48 рубля, юань — 8,94 рубля, евро — 65,69 рубля, следует из данных Московской биржи. 

Рубль

Рубль снизился после ввода западом потолка цен на российскую нефть

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 13 копеек, до 62,48 рубля, юаня — 1,1 копейки, до 8,94 рубля, евро снижается на 31 копейку, до 65,69 рубля.