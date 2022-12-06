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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221206/839064358.html
Рубль на Московской бирже слабеет к доллару и юаню, но укрепляется к евро
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Рубль на старте торговой сессии вторника теряет к доллару и юаню, но растет к евро: доллар по 62,48 рубля, юань — 8,94 рубля, евро — 65,69 рубля, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 06.12.2022
валюта, рынки, новости, доллар, юань, евро, рубль, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Рубль на старте торговой сессии вторника теряет к доллару и юаню, но растет к евро: доллар по 62,48 рубля, юань — 8,94 рубля, евро — 65,69 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 13 копеек, до 62,48 рубля, юаня — 1,1 копейки, до 8,94 рубля, евро снижается на 31 копейку, до 65,69 рубля.