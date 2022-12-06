МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Рубль на старте торговой сессии вторника теряет к доллару и юаню, но растет к евро: доллар по 62,48 рубля, юань — 8,94 рубля, евро — 65,69 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль снизился после ввода западом потолка цен на российскую нефть

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 13 копеек, до 62,48 рубля, юаня — 1,1 копейки, до 8,94 рубля, евро снижается на 31 копейку, до 65,69 рубля.