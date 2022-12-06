Индекс KOSPI упал на 0,65 процента, Hang Seng Index – на 0,4 процента вслед за рынками США
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. Рынки повторяют динамику фондовых бирж США.
По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,08%, до 3209,27 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite растет на 0,38%, до 2070,41 пункта; гонконгский Hang Seng Index падает на 0,94%, до 19334 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,65%, до 2403,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, до 7294,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивается на 0,28%, до 27897,5 пункта.
Азиатские рынки перенимают динамику фондовых бирж США, закрывшихся накануне снижением на 1,4-1,9% на опасениях за состояние экономики на фоне ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы страны. Так, опасения усилились после публикации данных об увеличении индекса деловой активности в сфере услуг США в ноябре до 56,5% с 54,4% в октябре, в то время как аналитики прогнозировали его снижение.
"Наши экономисты ожидают, что ставка по ФРС достигнет пика в районе 5-5,25%; укрепление экономики США может привести к дальнейшему давлению на рискованные активы в ближайшей перспективе из-за влияния на ставку в сторону повышения", — приводит агентство Bloomberg мнение стратегов Goldman Sachs Group Inc., в том числе Сесилии Мариотти (Cecilia Mariotti).
https://1prime.ru/Financial_market/20221206/839064816.html