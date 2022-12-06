МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. Рынки повторяют динамику фондовых бирж США. ЦБ Австралии повысил ключевую ставку до максимума за десять лет

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,08%, до 3209,27 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite растет на 0,38%, до 2070,41 пункта; гонконгский Hang Seng Index падает на 0,94%, до 19334 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,65%, до 2403,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, до 7294,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивается на 0,28%, до 27897,5 пункта.

Азиатские рынки перенимают динамику фондовых бирж США, закрывшихся накануне снижением на 1,4-1,9% на опасениях за состояние экономики на фоне ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы страны. Так, опасения усилились после публикации данных об увеличении индекса деловой активности в сфере услуг США в ноябре до 56,5% с 54,4% в октябре, в то время как аналитики прогнозировали его снижение.

"Наши экономисты ожидают, что ставка по ФРС достигнет пика в районе 5-5,25%; укрепление экономики США может привести к дальнейшему давлению на рискованные активы в ближайшей перспективе из-за влияния на ставку в сторону повышения", — приводит агентство Bloomberg мнение стратегов Goldman Sachs Group Inc., в том числе Сесилии Мариотти (Cecilia Mariotti).