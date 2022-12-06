МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Китайский юань снизился во вторник, а доллар США вырос против большинства других валют. При этом трейдеры с осторожностью оценивают смягчение ограничений в Китае, ожидая, что восстановление его экономики будет постепенным, сообщает Reuters.

Несмотря на восстановление, вызванное надеждами на открытие экономики, китайский юань будет оставаться под давлением в следующем году, считают некоторые экономисты.

Пара доллар США/китайский юань в середине азиатской сессии выросла до 6,9738.

Тем не менее, китайская валюта подскочила почти на 5% против доллара с ноября на ожиданиях ослабления карантинных мер.

В Maybank объясняют снижение юаня во вторник восстановлением доллара до начала текущей сессии, спровоцированному неожиданно сильными экономическими данными.

Данные США, включая заказы в промышленности за октябрь и заказы на товары длительного пользования, "оказались сильнее прогнозов и поддержали доллар", сказали аналитики банка.

В понедельник индекс доллара США вырос на 0,7% от пятимесячного минимума.

"Отказ от политики нулевой терпимости к Сovid-19 обнадеживает, и это, вероятно, будет позитивным фактором для рынков, но мы опасаемся, что дорога к отмене ограничений будет постепенной, болезненной и неровной", — говорят аналитики Nomura.

"Китай, очевидно, не очень хорошо подготовлен к масштабным волнам заражения Сovid-19, и ему, возможно, придется заплатить за промедление в переходе к жизни с Сovid-19", — добавляют они.

Глава токийского отделения State Street Барт Вакабаяси, говорит, что за последнюю неделю доминировали ожидания смягчения политики нулевой терпимости к Сovid-19, которое обеспечит широкомасштабные последствия для мировой торговли и цепей поставок.

"Думаю, что по этим причинам наблюдались значительные спекулятивные покупки юаня, и рынок будет по-прежнему ориентироваться на информацию о вариантах антиковидной политики в Китае", — считает он.

Аналитики CIB Research считают, что недавнее укрепление юаня — это восстановление, а не разворот тренда, доказывая, что устойчивый рост требует, чтобы Китай перешел к ужесточению денежно-кредитной политики, а также чтобы резко упали процентные ставки в США.

Китайский юань находится под давлением в долгосрочной перспективе, поэтому "не следует торопиться с закрытием долларовых позиций в районе китайского нового года", рекомендуют они в аналитической записке клиентам.