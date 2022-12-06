МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Во вторник доллар США сохранил силу против других основных валют. Накануне он показал самый сильный рост за две недели благодаря позитивным данным по сфере услуг, которые поддержали ожидания более агрессивного, чем ожидалось, повышения ставок ФРС, сообщило агентство Reuters.

Австралийский доллар оторвался от минимумов почти за неделю после того как Резервный банк Австралии восьмой раз за восемь месяцев повысил процентную ставку, а его заявление по итогам заседания указало на более агрессивное ужесточение политики в дальнейшем, чем прогнозировали участники рынка.

На момент написания статьи индекс доллара США находился на 105,27. В понедельник он вырос на 0,7%, рост был самым сильным с 21 ноября.

Ранее впервые с 28 июня индекс падал до 104,1 на ожиданиях замедления темпа повышения ставок ФРС.

Тренд развернулся после выхода в понедельник неожиданного сильного индекса менеджеров по снабжению для непроизводственного сектора США, указавшего на устойчивость сферы услуг, на которую приходится более двух третей американской экономики.

Трейдеры ожидают, что на заседании 15 декабря ФРС повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до диапазона 4,25-4,5%, а пика ставка достигнет в мае, немного превысив 5%.

"Доллар подскочил против других основных валют, — сказал глава токийского отделения State Street Барт Вакабаяси. — Думаю, были некоторые короткие позиции по доллару, а вышедшие вчера данные оказались очень сильными и указали на ужесточение политики ФРС, которая будет повышать ставки пока данные показывают, что это следует делать".

В понедельник рост доходности долгосрочных облигаций США был самым сильным с 20 октября. Благодаря этому пара доллар США/японская иена подскочила на 1,83%, до 136,835, а на момент написания статьи торговалась по 136,94.

Пара евро/доллар США торговалась без изменений, по 1,0492 после снижения на 0,46% в понедельник. Пара британский фунт/доллар США восстановилась на 0,16%, до 1,22035, после падения в понедельник на 0,88%.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась с ростом на 0,6%, по 0,6738, частично восстановив понесенные в понедельник потери в размере 1,4%. Ранее во вторник РБА заявил, что траектория дальнейшего повышения ставок не предопределена, но инфляция пока высока. После того как в ноябре инфляция в Австралии неожиданно замедлилась, инвесторы не исключали паузы в цикле ужесточения политики центрального банка.

Резервный банк Австралии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,10%. Следующее заседание банка состоится в феврале.

"Хотя РБА и сигнализировал о вероятности паузы, возможно, мы не так близки к ней, как я думал раньше", — сказал старший аналитик брокерской компании City Index Мэтт Симпсон.

Поскольку центральный банк ожидает, что инфляция останется высокой, а расходы потребителей сильными, то он вполне может повысить ставку на 25 пунктов в феврале и в марте, и только потом приостановить повышение", — добавил он.

Вместе с тем в последние дни политика РБА играет менее важную роль, чем ослабление карантинных мер в Китае — ключевом торговом партнере Австралии.

В понедельник, после информации Reuters о вероятных изменениях в политике Пекина в отношении COVID, пара австралийский доллар/доллар США достигла максимума за два с половиной месяца 0,6851

По словам Вакабаяси, на прошлой неделе рынки ожидали изменений в политике нулевой терпимости к COVID, которые могут сильно повлиять на международную торговлю и цепи поставок, проблемы в которых стали драйвером инфляции в мировой экономике.