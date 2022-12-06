МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Японский фондовый рынок завершил азиатскую сессию вторника небольшим ростом благодаря росту акций, связанных с производством микросхем, и подорожанию бумаг экспортеров после того, как иена ослабла по отношению к доллару.

Как сообщает Reuters, Nikkei вырос на 0,24% и закрылся на отметке 27 885,87 пункта, а более широкий индекс Topix вырос на 0,12% до 1950,22 пункта.

"По мере ослабления иены некоторые акции начали выглядеть привлекательно", — отметил Тихиро Охта, помощник главного менеджера по инвестиционным исследованиям и обслуживанию инвесторов в SMBC Nikko Securities.

Доллар укрепился по отношению к иене после того, как данные показали, что активность в сфере услуг США в ноябре неожиданно выросла. Это вызвало предположения о том, что ФРС может поднять процентные ставки сильнее, чем недавно прогнозировалось.

Бумаги Tokyo Electron и Advantest выросли на 1,04% и 0,95% соответственно. Котировки акций производителя роботов Fanuc выросли на 1,1%.

Акции компании Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, выросли в цене на 2,04% и оказали наибольшую поддержку Nikkei.

Бумаги автопроизводителя Mitsubishi Motors прибавили 3,31%, акции Mazda Motor подорожали на 3,23%. Котировки акций Yamaha Motor выросли на 2%.

"Рынок ранее снижался по примеру американского, но возник спрос на покупку на снижении, в основном со стороны розничных инвесторов", — рассказал Сигэтоси Камада, генеральный менеджер исследовательского отдела Tachibana Securities.

Котировки CyberAgent, которая транслировала все матчи Чемпионата мира по футболу на своей платформе Abema, упали на 4,14%. Компания стала лидером падения Nikkei после того, как сборная Япония проиграла Хорватии.

Бумаги сети пабов Hub Co, которые ранее выиграли от неожиданной победы Японии над Германией и Испанией на Чемпионате мира, упали в цене на 6,21%.