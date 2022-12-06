МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго в понедельник завершили торги падением, испытывая негативное давление со стороны увеличения предложения на мировом рынке, пишет Reuters. Участники рынка проигнорировали более сильные, чем ожидалось, еженедельные данные по экспортным продажам, отметили аналитики.

Котировки кукурузы последовали за фьючерсами на пшеницу, но засушливая погода в сельскохозяйственных районах Южной Америки обеспечила некоторую поддержку ценам. Соя закрылась снижением, но также получала поддержку со стороны спроса на экспортном рынке.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT в понедельник закрылись падением на 22 цента, по 7,39 доллара за бушель. В ходе сессии контракты опускались до 7,34, самого низкого уровня с 18 октября 2021 года для наиболее активно торгующихся фьючерсов.

Соя подешевела на 3/4 цента, до 14,37 3/4 доллара за бушель, тогда как кукуруза потеряла 5 3/4 цента и завершила торги на 6,40 1/2 доллара за бушель. В ходе сессии котировки кукурузы достигли 6,37 3/4 доллара, самого низкого уровня с 23 августа.

Цены на российскую пшеницу на экспортном рынке снизились на прошлой неделе на фоне рекордного урожая в России и активных поставок зерновых из Причерноморья, отметили аналитики.

"Крупнейший мировой экспортер задает тон на снижение", — сказал Дон Руз, президент U.S. Commodities.

Согласно прогнозу Австралийского бюро экономики сельского хозяйства и природных ресурсов (ABARES), урожай пшеницы в текущем сельскохозяйственном году достигнет рекордных 62 млн тонн, несмотря на наводнения в восточных регионах страны.

Экспорт пшеницы из Украины в ноябре снизился до 1,58 млн тонн с 1,98 млн тонн в октябре, согласно данным профсоюза трейдеров UGA.

Власти Пакистана намерены импортировать 450 000 тонн российской пшеницы до начала следующего сезона урожая.

Фьючерсы на кукурузу и сою в понедельник снижались, но их потери были ограничены неблагоприятными погодными условиями в ключевых сельскохозяйственных районах Южной Америки. Длительная засуха привела к тому, что более трети ранних посевов сои в Аргентине находится в "нормальном или плохом" состоянии.

"Котировки сои пытались укрепиться в понедельник, но не смогли удержать завоеванные позиции", — отметил Тед Зайфрид из Zaner Group.

"Конечные потребители недостаточно обеспокоены для того, чтобы наращивать покупки. В настоящий момент, по крайней мере, нет ощущения острой потребности (в этом)", — добавил он.

Участники рынка оптимистично оценивают перспективы экспорта, так как данные Минсельхоза США свидетельствовали о продаже 130 000 тонн сои в Китай на отчетной неделе.

Дальнейшее ослабление карантинных ограничений в Китае может способствовать росту спроса на американские сырьевые товары, говорят трейдеры.

Уже в среду власти Китая могут объявить о дальнейшем смягчении политики нулевой терпимости к Covid-19, сообщили источники Reuters.

На неделе 25 ноября —1 декабря экспортеры США подготовили 334 653 тонн пшеницы для продажи за рубеж. Этот показатель превзошел ожидания опрошенных Reuters аналитиков.

Объем экспортных инспекций по кукурузе составил 524 313 тонн, а по сое — 1,72 млн тонн, что соответствовало ожиданиям.