МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Как ожидалось, Saudi Aramco снизила цену реализации нефти для покупателей в Азии на январь, передает агентство Reuters. Вопрос в том, достаточно ли большой дисконт предлагает компания, чтобы НПЗ нарастили объемы покупок.

Компания Saudi Aramco, являющаяся крупнейшим мировым экспортером нефти, снизила официальную отпускную цену барреля флагманского сорта нефти Arab Light на январь на 2,20 доллара. Теперь премия по сравнению с региональным ценовым маркером Oman/Dubai составляет 3,25 доллара за баррель.

В декабре премия составляла 5,45 доллара за баррель, теперь же она упала до самого низкого уровня с марта.

Однако, с исторической точки зрения, премия остается высокой, а значит, нефть из Саудовской Аравии для покупателей в Азии, на долю которых приходится около двух третей от общего объема экспорта королевства, вероятно, будет менее доступной относительно нефти, предлагаемой производителями из России, Западной Африки, Северной и Южной Америк, а также других стран Ближнего Востока.

В основном Saudi Aramco продает нефть на условиях долгосрочных контрактов, но они обычно содержат пункты, позволяющие изменять объемы поставок по инициативе какой-либо из сторон.

Эти пункты подразумевают, что, когда основные покупатели нефти Aramco в Азии, крупнейшим из которых является Китай, считают нефть из Саудовской Аравии слишком дорогой, они могут снизить объемы закупок. Если же им нужно больше нефти, они могут приобрести дополнительные объемы у других поставщиков.

Эту динамику можно было наблюдать в Китае в текущем году. В ноябре крупнейший импортер нефти в мире сократил поставки из Саудовской Аравии и нарастил закупки у России и Анголы.

В ноябре Китай импортировал 1,72 млн баррелей нефти в день из Саудовской Аравии против 1,87 млн баррелей в день в октябре, согласно данным Refinitiv Oil Research.

Между тем импорт нефти в Китай из России в ноябре достиг 1,90 млн баррелей в день против 1,82 млн баррелей в день в октябре, а поставки из Анголы выросли до 680 000 баррелей в день с 480 000 баррелей в день в предыдущем месяце.

Увеличение импорта нефти из России, вероятно, обусловлено тем, что Москва продает нефть с дисконтом, чтобы удержать своих покупателей и привлечь новых клиентов. Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля.

Вероятно, нефть из Анголы в ноябре стоила дешевле нефти из Саудовской Аравии. Трейдеры сообщили об обильном предложении нефти из Анголы.