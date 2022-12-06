МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Первый в мире дилерский центр Mercedes-Benz, посвященный бренду полностью электрических автомобилей Mercedes-EQ, открылся во вторник в Йокогаме, к югу от японской столицы, сообщило местное подразделение немецкого автопроизводителя, передает Reuters.

Mercedes-Benz выпустил пять электрических моделей с 2019 года и "прогнозирует дальнейший рост рынка электромобилей в Японии", заявили в компании.

Аккумуляторные электромобили медленно приживаются в Японии, где на рынке доминируют местные производители. Но иностранные бренды продали в ноябре рекордные 2357 электромобилей, впервые превысив десятую часть общего объема продаж импортных автомобилей, согласно данным Японской ассоциации импортеров автомобилей (JAIA).

По данным JAIA, в прошлом году Mercedes-Benz продал в Японии 51 722 автомобиля всех типов, став самым продаваемым иностранным автомобильным брендом.