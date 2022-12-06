МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Цены на пшеницу и кукурузу во вторник в Чикаго повышаются, несмотря на медвежьи факторы, ограничивающие потенциал роста котировок, сообщило агентство Reuters. Накануне котировки пшеницы упали к 13-месячным минимумам.

Цены на сою растут на ожиданиях восстановления спроса ввиду ослабления карантинных мер в Китае.

Около 11.54 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли в цене на 0,1%, до 7,39 3/4 доллара за бушель. Соя подорожала на 1,0%, до 14,52 1/2 доллара за бушель, а кукуруза выросла в цене на 0,4%, до 6,43 1/2 доллара за бушель.

"Котировки пшеницы и кукурузы сегодня растут на фоне покупок после сильного падения в понедельник. Между тем медвежьи факторы сохраняются", — отметил Мэтт Аммерманн из StoneX.

"В понедельник котировки пшеницы в Чикаго достигли 13-месячного минимума. При этом российская пшеница по-прежнему торгуется на мировом рынке по более низким ценам, чем пшеница американского происхождения", — добавил он.

"На рынке наблюдается спрос, однако основную долю на экспортном рынке, судя по всему, занимает российская пшеница. Кроме того, ожидается обильный урожай (пшеницы) в Австралии", — заметил эксперт.

По словам трейдеров, спрос на пшеницу из США со стороны стран Азии довольно сильный. Южная Корея во вторник приобрела 50 000 тонн пшеницы из США, а Тайвань намерен совершить покупку в среду.

Кроме того, дальнейшее ослабление карантинных ограничений в Китае, вероятно, приведет к повышению спроса на сою.

"Котировки сои получают поддержку на ожиданиях ослабления антиковидных мер в Китае, которое поспособствует повышению экономической активности и росту импорта этой культуры", — отметил Аммерманн.

"Но пока это лишь надежды, а не реальные признаки повышения спроса на сою", — добавил он.

"Существуют некоторые опасения относительно погоды в регионах выращивания некоторых культур в Южной Америке, в частности, в Бразилии и Аргентине. Между тем соя и кукуруза из Южной Америке по-прежнему кажутся относительно дешевыми на экспортном рынке", — заключил эксперт.