МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в начале торгов во вторник немного снижаются, сообщает Reuters. Вчера рынки упали из-за опасений насчет того, что ФРС может продолжить повышать процентные ставки дольше, чем ожидалось ранее. Внимание переключилось на второй тур выборов в сенат США в Джорджии.

Dow Jones Industrial Average после открытия потерял 10,23 пункта, или 0,03%, до 33 936,87 пункта. S&P 500 опустился на 2,21 пункта, или 0,06%, до 3996,63 пункта, а Nasdaq Composite — на 11,52 пункта, или 0,1%, до 11 228,42 пункта.