МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ведущие американские индексы во вторник снижаются под давлением акций Meta Platforms* и банков. Инвесторы обеспокоены вероятностью более длительного цикла повышения процентных ставок, несмотря на предупреждения о возможной рецессии в следующем году.

Акции Meta* упали на 5,8%, оказав сильное давление на S&P 500 и Nasdaq Composite. Как сообщило издание WSJ, регуляторы ЕС решили, что социальные сети Facebook* и Instagram* не должны требовать от своих пользователей согласия на демонстрацию им персонализированной рекламы, настраиваемой исходя из интернет-активности этих пользователей.

Акции Bank of America подешевели на 2,9% и возглавили спад в финансовом секторе. Генеральный директор кредитора заявил, что анализ банка указывает на "мягкое" снижение в течение трех кварталов следующего года.

Глава JPMorgan Chase and Co Джейми Даймон также предупредил о мягкой или более выраженной рецессии.

"Многие инвесторы боятся рецессии…они беспокоятся, что в период рецессии прибыль компаний будет падать еще существеннее, — пояснил Рик Меклер, партнер Cherry Lane Investments. — Инвесторы испытывают трудности из-за текущих условий (дальнейшего повышением ставок, хоть и более медленными темпами), и с нетерпением ждут пика ставок".

Участники денежного рынка указывают на 91%-ную вероятность повышения ключевой ставки ФРС на заседании 13-14 декабря на 50 базисных пунктов. Как ожидается, ставка достигнет пика на уровне 4,995% в мае 2023 года, тогда как в понедельник, до выхода данных PMI, пик оценивался в 4,92%.

Опасения по поводу более резкого роста стоимости заимствований в этом году подстегнули доллар и оказали давление на фондовые и долговые рынки. Индекс S&P 500 потерял 16,8%, а часть кривой доходности казначейских бумаг США, за которой многие пристально следят, сейчас глубоко инвертирована, что является предвестником рецессии.

По данным Refinitiv IBES, по состоянию на 2 декабря аналитики прогнозировали, что прибыль компаний из состава S&P 500 в 4-м квартале снизится на 0,6% после того, как в 3-м квартале она подросла на 4,4%.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average снизился на 122,67 пункта, или 0,36%, до 33 824,43 пункта, S&P 500 потерял 33,20 пункта, или 0,83%, до 3965,64 пункта, а Nasdaq Composite — 159,02 пункта, или 1,41%, до 11 080,92 пункта.

Тем временем в Джорджии проходит второй тур выборов в сенат США. За место соревнуются действующий сенатор-демократ Рафаэль Уорнок и его республиканский оппонент Гершель Уокер, поддерживаемый Дональдом Трампом.

Победа Уорнока обеспечит его партии безоговорочное большинство в 51 место в верхней палате и возможность контролировать назначения в комитеты и выбор судей. Победа Уокера повысит шансы республиканцев на блокирование повестки президента Джо Байдена.

Бумаги промышленного конгломерата General Electric подорожали на 1,7% после того, как Oppenheimer повысил их рейтинг до "выше рынка".

Акции Textron Inc прибавили 6,3% после того, как Армия США заключила с ней контракт на поставку вертолетов следующего поколения.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 1,53 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,87 к 1.

В составе S&P зафиксировано 3 новых 52-недельных максимума и 6 новых минимумов, а у Nasdaq — 15 новых максимумов и 109 новых минимумов.

* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.