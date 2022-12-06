МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером умеренно растет, в то время как курс доллара и доходность десятилетних гособлигаций США снижаются, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото закрепилась на выше отметки 1820 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 19.19 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,55 доллара, или на 0,31%, до 1 786,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на символические 0,01% — до 22,42 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 105,08 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,562% с 3,599% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

На следующей неделе инвесторы ждут очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Регулятор объявит свое решение по ключевой ставке, а также обновит макроэкономические прогнозы, затем на пресс-конференции выступит председатель ЦБ Джером Пауэлл.