МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Доллар США будет восстанавливаться против большинства валют в ближайшие месяцы, при этом растущая угроза рецессии в США и в других странах будет этому способствовать через потоки в валюты-убежища. На это указывают валютные аналитики, опрошенные Reuters.

Хотя большинство аналитиков говорят, что у доллара нет большого пространства для роста, основанного на денежно-кредитной политике, угроза экономического спада, который может оказаться сильнее прогнозов, и возобновление инфляционного давления означают, что инвесторы, возможно, преждевременно обратились к более рискованным активам.

Индекс доллара, который в ноябре упал более чем на 5%, продемонстрировал самую худшую динамику с сентября 2010 года, что в значительной мере обусловлено ожиданиями замедления темпа ужесточения политики ФРС.

По данным Комиссии по срочной биржевой торговле США, в ноябре спекулятивные трейдеры держали чистые короткие позиции по доллару впервые за 16 месяцев.

Однако опрос 66 валютных трейдеров, проведенный Reuters 1-6 декабря, показывает, что американская валюта будет торговаться около текущих уровней в течение следующих 12 месяцев, сохраняя позиции, завоеванные в результате роста на 10% в этом году, несмотря на недавнее падение.

Почти две третьих или 33 из 51 опрошенного, ответившего на дополнительный вопрос, сказали, что в течение следующего месяца выше риск восстановления доллара, а не его дальнейшего падения.

"Так как произошла переоценка активов, инвесторы, возможно, плохо готовы к периоду, который можно охарактеризовать как устойчивое базовое инфляционное давление в сочетании с предстоящей рецессией в Европе и потенциально в США в следующем году", — говорит Джейн Фоли, валютный стратег-аналитик Rabobank.

"Мы ожидаем, что уровень волатильности будет оставаться высоким в предстоящие месяцы, и для инвесторов, ставящих на рост доллара, еще слишком рано полностью капитулировать", — добавляет она.

Хотя более позитивная экономическая динамика в США и более высокие процентные ставки, чем в других развитых экономиках, обеспечивают рост доллара почти против любой валюты, эта торговля на разнице между процентными ставками в целом приближается к завершению.

Ожидается, что большинство крупных центральных банков, включая ФРС, завершат цикл ужесточения денежно-кредитной политики в начале 2023 года. Подавляющее большинство респондентов, 42 из 51, то есть более 80% говорят, что у доллара нет большого пространства для роста на базе денежно-кредитной политики.

Несмотря на недавнее снижение доллара не ожидается, что большинство валют восстановят свои позиции, утраченные в 2022 году, по крайней мере, до конца 2023 года.

"В настоящее время сохраняются те силы, которые поддерживали доллар в этом году, несмотря на недавнюю коррекцию вниз. Другие валюты пока не выглядят привлекательно", — говорит Афанасиос Вамвакидис, валютный стратег-аналитик Bank of America.

"Согласно нашему базовому сценарию, доллар будет сохранять силу в начале следующего года, и он начнет устойчивое снижение после того, как ФРС сделает паузу. Риск, который мы видим, состоит в том, что снижение инфляции может оказаться медленным, оказывая поддержку доллару в течение более длительного времени", — добавляет он.

Евро вырос на 10% против доллара с рекордного минимума, достигнутого в сентябре, но он по-прежнему торгуется на 8% ниже, чем в начале этого года. Ожидается, что к концу февраля евро потеряет около 3%, до 1,01 доллара. Также ожидается, что через год пара будет торговаться около 1,07.

Пара доллар США/японская иена, которая выросла почти на 20% в этом году, торгуется по 136,50. Аналитики прогнозируют, что через три, шесть и 12 месяцев она будет торговаться по 139,17, 136,17 и 132,67 соответственно.

Пара фунт/доллар выросла более чем на 17% от рекордного минимума 1,0328, достигнутого в сентябре на фоне политических проблем. Ожидается, что через три месяца она вырастет на 5%, до 1,16.

Опрос также показал, что большинство валют развивающихся рынков будет падать в предстоящие шесть месяцев, несмотря на то, что китайские власти смягчают антиковидные ограничения, вызвав ожидания восстановления экономической активности.

Ожидается, что пара доллар США/китайский юань, которая упала почти на 5% с тех пор как в ноябре она достигла рекордного максимума, будет оставаться ниже этого уровня в предстоящие шесть месяцев.