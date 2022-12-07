МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Китайский юань укрепился против доллара США в среду, так как инвесторы не обратили внимания на данные по экспорту и импорту, которые оказались намного слабее прогнозов, ожидая заявления властей о дальнейшем смягчении антиковидных мер, которые могут оживить экономику.

Уже в среду Пекин может объявить о 10 новых мерах смягчения. Об этом два информированных источника сообщили агентству Reuters.

После заседания Политбюро КПК, возглавляемого председателем Си Цзиньпином, государственные СМИ сообщили, что Китай будет стремиться "лучше координировать эпидемиологическую политику с экономической и социальной ситуацией".

Хотя аналитики предупреждают, что сворачивание политики нулевой терпимости к Сovid-19 потребует некоторого времени и оно связано с рисками, новости о смягчении ограничений в некоторых городах за последние дни обеспечили рост некоторых китайских активов.

Офшорный юань укрепился на 0,14% против континентального юаня, при этом в среду пара доллар/офшорный юань торговалась по 6,97.

"Новости о дальнейшем смягчении ограничений могут оказать позитивное влияние на юань. Однако дальнейший рост континентального юаня сдерживается тем, что данные по китайскому экспорту, вероятно, будут демонстрировать слабость", — говорит Элвин Тан, валютный стратег-аналитик RBC Capital Markets.

На азиатской сессии пара доллар США/китайский юань открылась по 6,9888, а в середине сессии торговалась по 6,9790.

Перед открытием рынка в среду Народный банк Китая установил срединный курс для пары доллар США/китайский юань на 6,9975 против предыдущего фиксинга на 6,9746.

Пекин допускает колебания пары в диапазоне 2% от официального фиксинга. С ноября офшорный юань вырос почти на 4% против доллара.

Рост юаня в прошлом месяце в целом был вызван снижением индекса доллара, говорит Тан.

Согласно опубликованным в среду официальным данным, в ноябре экспорт Китая сократился на 8,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а импорт — на 10,6%. Падение намного превысило прогнозы экономистов.

Индекс доллара снизился до 105,55 с уровня закрытия вторника 105,578.