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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221207/839080527.html
Российский рынок акций открыл торги снижением
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Российский рынок акций в начале торгов среды снижается на 0,8% по основным индексам, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижается на 0,8%, до 2178,66... ПРАЙМ, 07.12.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды снижается на 0,8% по основным индексам, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижается на 0,8%, до 2178,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,82%, до 1088,09 пункта.