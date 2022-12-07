МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды снижается на 0,8% по основным индексам, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижается на 0,8%, до 2178,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,82%, до 1088,09 пункта.