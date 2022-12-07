МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Цены на медь в среду снижаются, поскольку доллар США укрепляется на фоне ухудшения перспектив мировой экономики, передает Reuters. Тем не менее надежды на восстановление спроса в Китае ограничивают потенциал снижения котировок.

Около 04.47 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,5%, по 8380 долларов за тонну. Январские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже снизились в цене на 0,3%, до 65 700 юаней (9409,91 доллара) за тонну.

Доллар растет после того, как топ-менеджеры крупнейших американских банков предупредили о надвигающейся рецессии.

В ближайшие месяцы доллар может совершить отскок против большинства валют. Растущая угроза наступления рецессии в США и других странах будет поддерживать доллар за счет увеличения спроса на американскую валюту в качестве актива-убежища, полагают аналитики, опрошенные Reuters.

Укрепление доллара делает металлы, номинированные в американской валюте, более дорогими для держателей иных валют.

Тем не менее смягчение антиковидных мер в Китае усилило надежды на увеличение спроса на медь. Данные по импорту меди в Китай в ноябре указывают на позитивные перспективы спроса.

Согласно опубликованным в среду данным, в прошлом месяце Китай импортировал 539 901,70 тонны необработанной меди и медной продукции. Это на 5,8% выше по сравнению с уровнем годичной давности.

"Мы ожидаем, что темпы роста спроса на медь в Китае в следующем году ускорятся. Тем не менее спрос со стороны развивающихся экономик может сократиться, поскольку наши экономисты прогнозируют рецессию", — отметила Линн Чжао, аналитик Macquarie Bank.

В Glencore понизили прогнозы производства всех добываемых компанией металлов на 2023 год. Теперь в компании ожидают, что производство меди в следующем году составит 1,04 млн тонн против 1,06 млн тонн в этом году.

Между тем цинк на LME торговался с понижением на 0,5%, по 3141 доллару за тонну, алюминий снизился в цене на 0,4%, до 2499 долларов за тонну, олово упало на 1,3%, до 24 485 долларов за тонну, в то время как свинец подешевел на 0,5%, до 2208,50 долларов за тонну.