МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Цены на золото в среду держатся в узком диапазоне. Инвесторы пытаются спрогнозировать темпы дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Reuters.

Около 06.50 по Гринвичу спот-цены на золото торговались у флэтовой линии, по 1772,00 доллара за унцию. Фьючерсы на золото выросли в цене на 0,1%, до 1783,90 доллара за унцию.

Фьючерсы на федеральные фонды ФРС оценивают вероятность повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов на декабрьском заседании в 91%.

"Основным драйвером котировок золота является динамика доллара США. Заседание ФРС, намеченное на следующую неделю, определит дальнейшее направление американской валюты", — отметил Майкл Лангфорд из AirGuide.

Укрепление доллара делает золото менее привлекательным для держателей иных валют. Индекс доллара вырос на 0,2% против корзины других основных валют.

"На рынке золота в течение нескольких сессий, вероятно, будут преобладать понижательные риски в преддверии заседания ФРС", — добавил Лангфорд.

Индекс потребительских цен (CPI) США за ноябрь будет опубликован 13 декабря, а последнее заседание ФРС в 2022 году намечено на 13-14 декабря.

В этом году цены на золото, обычно используемое в качестве актива-убежища в условиях высокой инфляции и неопределенности, находились под давлением на фоне роста процентных ставок. Повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Спот-цены на золото могут пробить поддержку 1766 долларов за унцию и упасть в диапазон 1748-1755 долларов за унцию, поскольку отскок, наблюдавшийся после преодоления этого уровня поддержки, завершился, отметил технический аналитик Reuters Ван Тао.

Спот-цены на серебро выросли на 0,7%, до 22,31 доллара за унцию.

Платина снизилась в цене на 0,3%, до 986,15 доллара за унцию, а палладий подорожал на 1,2%, до 1871,00 доллара за унцию.

"Мы ожидаем, что динамика котировок платины будет лучше, чем динамика цен на палладий, благодаря спросу на платину со стороны производителей ювелирных изделий и промышленного сектора. Кроме того, нормализация цепочек поставок может привести к повышению спроса со стороны производителей каталитических конвертеров автомобилей", — отметили в ANZ.