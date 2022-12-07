МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Нефть в ходе азиатской сессии среды торговалась вблизи флэтовой линии после резкого снижения во вторник, пишет Reuters. Надежды на восстановление спроса в Китае нивелируют неопределенность относительно влияния на мировой рынок потолка цен на российскую нефть.

Около 07.17 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 3 цента, или 0,04%, по 79,38 доллара за баррель. Во вторник цены на этот сорт нефти второй раз за год опустились ниже 80 долларов.

Фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 9 центов, или 0,12%, до 74,16 доллара за баррель.

Во вторник котировки Brent продемонстрировали самое сильное однодневное снижение в процентном выражении с конца сентября.

Ожидания роста спроса со стороны Китая остаются позитивным драйвером для котировок. Число новых случаев коронавируса в стране сокращается уже два дня подряд. Кроме того, власти Китая в среду объявили о дальнейшем смягчении антиковидных ограничений.

Государственная комиссия здравоохранения Китая объявила в среду, что люди с асимптотическим заражением COVID-19 или со слабыми симптомами заболевания могут проходить карантин дома. Это заявление стало сильным сигналом о подготовке Китая к жизни с этой болезнью.

"Китай стремительно снимает карантинные меры, что может подстегнуть рост спроса", — говорит Леон Ли, аналитик CMC Markets.

Открытие экономики Китая может вылиться в рост спроса на нефть на 1%, полагают аналитики ANZ.

Согласно опубликованным в среду данным, импорт нефти в Китай в ноябре увеличился на 12% по сравнению с показателем годичной давности, достигнув 10-месячного максимума. Китайские компании пользовались снижением цен на нефть, чтобы пополнить запасы. Также увеличение импорта связано с запуском новых НПЗ.

Кроме того, некоторую поддержку рынку оказали опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), указавшие на возможное падение запасов нефти в США на отчетной неделе на 6,4 млн баррелей.

Тем не менее неопределенность относительно влияния на мировое предложение мер по ограничению цен на российскую нефть способствует усилению волатильности. Россия рассматривает три варианта ответа на потолок цен, сообщает газета "Ведомости". Среди вероятных контрмер — запрет продажи нефти в некоторые страны и установление предельно возможного дисконта российской нефти к международным ценовым маркерам.

"На рынке сохраняется значительная неопределенность", — подчеркнул Клаудио Галимберти, старший вице-президент Rystad Energy. Однако, по его словам, сокращение производства нефти в России может оказаться не столь сильным, как предполагалось ранее.

Некоторое давление на цены оказывают укрепление доллара США и осторожность инвесторов на азиатском фондовом рынке.

Фондовые индексы Уолл-Стрит во вторник упали на фоне неопределенности вокруг дальнейшего направления политики Федеральной резервной системы (ФРС), а также ввиду опасений по поводу надвигающейся рецессии.

Инвесторы обеспокоены, что ФРС может продолжить повышать процентные ставки, поскольку недавние данные по экономике США оказались сильными, а представители других центральных банков придерживаются жесткой риторики.

Цены на нефть снижались более чем на 1% по итогам трех предыдущих сессий подряд. Котировки утратили большую часть позиций, достигнутых за этот год.

Сохраняется некоторый оптимизм, что покупатели могут вернуться на рынок, когда цены сформируют дно. На рынке наблюдается контанго: ближайшие фьючерсы торгуются ниже по сравнению с контрактами с более поздними сроками поставки.

"Покупки на просадке пока неуверенные. Трейдеры могут активнее покупать фьючерсы, если цены на WTI упадут ближе к 70 долларам — уровню, при котором администрация Байдена может пополнять стратегические резервы", — отметил Эдвард Мойя, главный аналитик OANDA.