МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ во вторник на NYMEX упали примерно на 2%, до нового 5-недельного минимума, сообщает Reuters. Котировки обвалились вслед за фьючерсами на нефть. Кроме того, давление на цены природного газа оказали прогнозы более мягкой погоды и низкого спроса на природный газ на следующей неделе, чем ожидалось.

Объем запасов природного газа в настоящее время на 2,4% ниже среднего 5-летнего значения.

Фьючерсы на нефть WTI во вторник упали примерно на 3%, к минимуму закрытия с конца декабря 2021 года.

По словам трейдеров, спрос на природный газ ограничен ввиду задержки в возобновлении работы СПГ-терминала Freeport. Сроки возобновления работы этого терминала были перенесены с середины декабря на конец года.

Январские фьючерсы на природный газ во вторник на NYMEX снизились в цене на 10,8 цента, или 1,9%, до минимума с 27 октября 5,469 доллара за млн БТЕ.

Несмотря на снижение, за истекший период года котировки природного газа выросли примерно на 46%.

В Европе во вторник природный газ торговался по 43 доллара за млн БТЕ, а в Азии — по 33 доллара за млн БТЕ.