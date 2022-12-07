МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду в основном снижением, свидетельствуют данные торгов. Динамика бирж США и опасения за мировую экономику, а также внутренние события, сдержали склонность инвесторов к риску. Российский рынок акций открыл торги снижением

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,4%, до 3 199,62 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,15%, до 2 071,04 пункта; гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 3,22%, до 18 814,82 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,43%, до 2 382,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,85%, до 7 229,4 пункта. Японский индекс Nikkei 225 сократился на 0,72%, до 27 686,4 пункта.

Среди трейдеров усилились опасения по поводу экономических перспектив, поскольку уже на следующей неделе крупные мировые ЦБ могут продолжить поднимать свои ключевые ставки. На этом фоне фондовые индексы США во вторник упали на 1-2%.

Инвесторы обратили внимание и на слабую макростатистику. Так, экспорт Китая в годовом выражении в ноябре упал на 8,7%, импорт — на 10,6%. Аналитики ждали снижения только на 3,6% и 5% соответственно. Рост ВВП Австралии за третий квартал составил при этом 5,9% в годовом выражении, ожидался рост на 6,2%.

Кроме того, акции LG Electronics упали в цене на 7,1% после новостей о проекте Apple по беспилотным электромобилям. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Apple отложил запуск своего проекта по беспилотным электромобилям до 2026 года. LG Electronics считался потенциальным партнером в проекте.