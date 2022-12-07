МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Apple Inc решила не делать свой будущий электромобиль полностью самоуправляемым и перенесла его запуск на 2026 год. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg News со ссылкой на информированные источники.

На этих новостях акции производителя iPhone подешевели на 2,4%, сообщает Reuters.

Автомобильный проект компании, известный как Project Titan, начиная с 2014 года, когда Apple начала разрабатывать свой электромобиль с нуля, развивался неравномерно.

Теперь Apple планирует менее амбициозную конструкцию, которая будет включать в себя рулевое колесо и педали, в то время как полностью автономное вождение будет доступно лишь на скоростных трассах, сообщили источники Bloomberg.

Согласно агентству, компания планирует разработать автомобиль, водитель которого сможет отвлекаться от дороги на автострадах и будет заблаговременно предупрежден о необходимости вернуться в режим ручного управления.

В прошлом году Bloomberg сообщало, что Apple собирается выпустить свой электромобиль уже в 2025 году и переориентирует этот проект на полномасштабное автономное вождение.

Как сообщало тогда агентство, в идеале у автомобиля Apple не должно быть руля и педалей, а интерьер салона должен быть приспособлен к автономному вождению.

Компания пока не ответила на просьбу Reuters о комментариях.