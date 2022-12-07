МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В среду цены на медь снижаются на фоне слабых данных по внешней торговле Китая, которые усилили опасения по поводу спроса, сообщило агентство Reuters. При этом новости о смягчении карантинных ограничений в КНР отошли на второй план.

Около 10.50 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,9%, по 8345 долларов за тонну после роста на 0,4% во вторник.

Согласно данным, темпы сокращения экспорта и импорта в Китае в ноябре оказались самыми высокими как минимум за 2,5 года. Это оказало понижательное давление на рынок меди.

С начала ноября котировки меди на LME прибавили около 12%, в основном благодаря надеждам на восстановление спроса в Китае на фоне ослабления антиковидных ограничений и мер поддержки сектора недвижимости.

"В краткосрочной перспективе резкий разворот в китайской отрасли недвижимости маловероятен", — отметил Эдвард Гарднер, экономист Capital Economics.

"Возможно, недавний рост оказался чрезмерным, и падение цен сегодня вполне оправданно, учитывая, что индексы менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг и производственного сектора многих стран мира в ноябре находились на негативной территории, особенно подындексы новых заказов", — добавил он.

Сообщения о наиболее существенном с момента начала пандемии три года назад изменении антиковидных ограничений в Китае в сторону смягчения ограничивают пространство для падения котировок.

Также некоторую поддержку ценам оказывает снижение доллара США, вследствие которого сырьевые товары становятся более доступными для держателей иных валют.

Алюминий на LME торговался с понижением на 1%, по 2484,50 доллара за тонну, никель потерял 1,2%, до 28 295 долларов, цинк упал на 1,2%, до 3188 долларов, свинец подешевел на 0,4%, до 2 212 долларов, а олово снизилось на 3,8%, до 23 860 долларов.