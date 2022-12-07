МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в среду снижаются, инвесторы опасаются экономических потрясений в мире, следует из данных торгов и комментариев аналитика. "Далеко не конец". В Китае предупредили Европу о страшных планах США

По состоянию на 14.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,12%, до 33594 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,27%, до 11534 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 3936,75 пункта.

"Растут опасения, что экономику ждут тяжелые времена, поскольку лихорадочная инфляция и горькое лекарство процентных ставок, используемое для ее снижения, начинают действовать", — сказала порталу MarketWatch старший аналитик по инвестициям и рынкам Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter).

В следующую среду, 14 декабря, решение по монетарной политике обнародует Федеральная резервная система США. По данным CME Group, большинство аналитиков ожидают, что регулятор повысит базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25%-4,5% годовых. Китай ослабил коронавирусные ограничения

Кроме того, трейдеры обеспокоены экономическим положением Китая, как одной из крупнейших экономик мира. Так, объем экспорта в ноябре упал на 8,7% год к году, а импорта — на 10,6%.

"Беспокойство усилилось на фоне предупреждений банковского сектора и средств массовой информации США о том, что пережить шторм будет непросто, в то время как последние данные показали, что торговля Китая пострадала из-за падения мирового спроса и политики нулевого COVID-19. Несмотря на сегодняшнее ослабление ограничений, ясно, что кошмар Китая с коронавирусом не закончился", — добавила эксперт.