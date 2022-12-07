Торги на биржах США начались с потерь
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Торги на фондовых рынках США в среду начались со снижения, пишет Reuters. Предупреждения насчет грядущей рецессии от ведущих банкиров Уолл-стрит нивелировали оптимизм, связанный со смягчением антиковидных мер в Китае.
Dow Jones Industrial Average утром потерял 39,9 пункта, или 0,12%, до 33 556,4 пункта. S&P 500 снизился на 8 пунктов, или 0,2%, до 3933,28 пункта, а Nasdaq Composite — на 50,9 пункта, или 0,46%, до 10 963,95 пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20221207/839088765.html