МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Торги на фондовых рынках США в среду начались со снижения, пишет Reuters. Предупреждения насчет грядущей рецессии от ведущих банкиров Уолл-стрит нивелировали оптимизм, связанный со смягчением антиковидных мер в Китае.

Dow Jones Industrial Average утром потерял 39,9 пункта, или 0,12%, до 33 556,4 пункта. S&P 500 снизился на 8 пунктов, или 0,2%, до 3933,28 пункта, а Nasdaq Composite — на 50,9 пункта, или 0,46%, до 10 963,95 пункта.