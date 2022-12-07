МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Цены на золото растут в среду на фоне ослабления доллара США и доходности казначейских облигаций. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам заседания на следующей неделе.

Около 14.35 по Гринвичу золото на рынке спот прибавило 0,7%, до 1783,98 доллара за унцию. Фьючерсы на золото выросли в цене на 0,5%, до 1790,60 доллара.

"Мы наблюдаем некоторое снижение доллара… и отскок котировок от минимумов", — сказал Барт Мелек из TD Securities.

Доллар упал на 0,4% против других основных валют, что сделало золото более доступным для покупателей из-за рубежа. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до самого низкого почти за три месяца уровня.

Участники рынка ожидают, что на последнем заседании в этом году, которое состоится 13-14 декабря, ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов.

Повышение процентных ставок, призванное побороть инфляцию, обычно увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Ноябрьский индекс потребительских цен (CPI), который выйдет в США на следующей неделе, также будет в центре внимания рынка.

Между тем недавно опубликованные сильные экономические данные США несколько ухудшили перспективы цен на золото, увеличивая риск более активного, чем ожидалось ранее, повышения процентных ставок ФРС.

"Теперь некоторые полагают, что трейдеры, возможно, поспешили с выводами о том, что ФРС может смягчить денежно-кредитную политику. Рынок занял выжидательную позицию в преддверии заседания центрального банка США на следующей неделе", — добавил Мелек.

Спот-цены на серебро выросли на 2,1%, до 22,62 доллара за унцию.

Серебро чутко реагирует на снижение экономической активности ввиду его применения в промышленности. Однако его важная роль в переходе на зеленую энергетику может оказать поддержку котировкам, считает Руперт Роулинг, аналитик Kinesis Money.

Платина выросла в цене на 2,3%, до 1011,65 доллара за унцию, а палладий подорожал на 0,7%, до 1862,25 доллара за унцию.