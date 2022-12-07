МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Котировки нефти достигли самого низкого уровня с начала года в ходе волатильной сессии в среду. Опубликованный еженедельный отчет Минэнерго США свидетельствовал о неожиданно значительном росте запасов дистиллятов, и это усугубило опасения относительно перспектив спроса, пишет Reuters.

По состоянию на 16.14 по Гринвичу февральские фьючерсы на нефть Brent упали на 1,62 доллара, или 2%, до 77,73 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI потеряли 1,80 доллара, или 2,4%, и торговались по 72,45 доллара за баррель. В ходе сессии котировки Brent опускались до самого низкого уровня с 3 января.

Согласно опубликованным данным Минэнерго США, запасы дистиллятов на отчетной неделе выросли на 6,2 млн баррелей, тогда как аналитики предполагали увеличение на 2,2 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 5,3 млн баррелей против ожидаемого повышения на 2,7 млн баррелей.

Рост запасов дистиллятов и бензина затмил собой сокращение коммерческих запасов нефти на 5,2 млн баррелей. Данные Американского института нефти (API) указывали на сокращение запасов нефти примерно на 6,4 млн баррелей.

Фьючерсы на нефть Brent переместились на территорию перепроданности, а фьючерсы на нефть WTI приблизились к ней. Нефть Brent во вторник закрылась ниже 80 долларов за баррель второй раз в текущем году, утратив завоеванные ранее позиции. В марте после начала военной спецоперации на Украине котировки Brent достигли рекордного максимума 147 долларов за баррель.