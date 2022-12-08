МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Торги на фондовом и срочном рынках, а также на рынках депозитов и кредитов Московской биржи 3-6 января будут проводиться в обычном режиме, говорится в сообщении торговой площадки. Восстановление цен на нефть поддержит российские активы на старте торгов

"Московская биржа определила регламент работы рынков в период новогодних праздников 2023 года. С 3 по 6 января 2023 года торги на рынках биржи проводятся с учетом следующих особенностей: торги на рынках акций и облигаций, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проводиться в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Биржа обращает внимание, что на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами today) и сделок своп overnight.

Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях, также сообщает Мосбиржа.

"30 декабря 2022 года торги на всех рынках биржи проводятся по стандартному расписанию, включая утренние торги на валютном и срочном рынках, вечерние сессии на рынках акций, облигаций и срочном рынке", — сказано в сообщении.

В выходные и праздничные дни 31 декабря — 2 января, а также 7-8 января торгов на Московской бирже не будет. С 9 января торги возобновятся по стандартному графику.