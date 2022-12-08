МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Цены на природный газ в среду в США подскочили примерно на 5% на прогнозах более холодной погоды и более высокого спроса, чем ожидалось ранее, в течение следующих двух недель, передает Reuters. Краткосрочные инвесторы фиксировали прибыль после падения котировок во вторник к 5-недельным минимумам.

На фоне похолодания запасы природного газа в США, вероятно, будут сокращаться более быстрыми темпами. В настоящее время запасы природного газа в стране на 2,4% ниже среднего 5-летнего значения.

Котировки в среду выросли, несмотря на падение нефтяных цен на 3%, к минимуму с декабря 2021 года второй день подряд, а также задержку в возобновлении работы СПГ-терминала Freeport.

Январские фьючерсы на природный газ в среду на NYMEX завершили торги с повышением на 25,4 цента, или 4,6%, по 5,723 доллара за млн БТЕ. Котировки выросли после снижения по итогам пяти предыдущих сессий подряд. Во вторник котировки закрылись на минимуме с 27 октября второй день подряд.

По словам аналитиков EBW Analytics, если цены удержатся выше ключевой технической поддержки 5,38-5,40 доллара за млн БТЕ, это может спровоцировать значительное восстановление котировок в краткосрочной перспективе, поскольку медведи будут фиксировать прибыль. В среду котировки опустились до 5,38 доллара за млн БТЕ, а затем выросли.

В Европе в среду природный газ торговался по 46 долларов за млн БТЕ, а в Азии — по 33 доллара за млн БТЕ.

Позже в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по запасам природного газа.

Опрошенные Reuters аналитики в среднем полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 26 ноября-2 декабря снизились на 31 млрд кубических футов. По итогам аналогичной недели прошлого года запасы сократились на 59 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет —49 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, то общий объем запасов газа в ПХГ США на отчетной неделе составил 3,452 трлн кубических футов, что на 1,9% ниже среднего 5-летнего значения.