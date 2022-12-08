МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Котировки природного газа на европейском рынке продолжают расти, так как похолодание на севере региона спровоцировало повышение спроса.

Как сообщает Reuters, ближайшие фьючерсы на природный газ в Нидерландах в 7.26 по Гринвичу выросли на 5,9%, до 158 евро за мегаватт-час. В среду контракты завершили торги на самом высоком уровне с середины октября.

Согласно прогнозам погоды, температуры воздуха в январе будут ниже обычного для этого времени года. Более позднее начало отопительного сезона в Европе в этом году способствовало восполнению хранилищ газа в преддверии зимних месяцев. Однако период похолодания совпадает с ремонтно-техническими работами на некоторых объектах энергетической инфраструктуры Норвегии. Более того, конкуренция на рынке природного газа возрастет, учитывая ослабление властями Китая ограничительных антиковидных мер.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами Европы достиг рекордных объемов, тогда как уменьшение поставок российских энергоносителей усугубляет энергетический кризис в регионе.