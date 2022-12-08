МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в четверг демонстрируют в основном слабый рост перед заседанием Федеральной резервной системы США, следует из данных торгов. Котировки газа в США подскочили в среду на фоне метеопрогнозов

По состоянию на 13.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) оставался на уровне предыдущего закрытия в 33625 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,18%, до 11530,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 3940,5 пункта.

В следующую среду, 14 декабря, решение по монетарной политике обнародует Федеральная резервная система США. По данным CME Group, большинство аналитиков ожидают, что регулятор повысит базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых.

"Хорошая новость заключается в том, что рынок видит более чем разумную вероятность того, что ФРС изменит курс в следующем году, в основном в ответ на экономический спад", — сказал агентству Франс-Пресс аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes). "Далеко не конец". В Китае предупредили Европу о страшных планах США

"Но плохая новость заключается в том, что мы, вероятно, впадем в рецессию, в немалой степени из-за запаздывающего воздействия самой агрессивной кампании ужесточения ФРС со времен Пола Волкера (бывшего главы ФРС)",- добавил аналитик.

Позднее в четверг ожидается публикация данных по рынку труда в США. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 3 декабря, выросло на 5 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 230 тысяч.