МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Доллар США укрепился в четверг при поддержке роста доходности казначейских облигаций, передает Reuters. Инвесторы оценивают перспективы политики ФРС и вероятность рецессии в результате повышения процентных ставок.

На следующей неделе ожидаются решения нескольких центральных банков, в том числе ФРС, ЕЦБ и Банка Англии.

Главный вопрос для трейдеров и инвесторов состоит в том, достигла ли инфляция пика, что могло бы позволить центральным банкам замедлить темпы повышения ставок в ближайшие месяцы.

Ежемесячные данные по инфляции в США также выйдут на следующей неделе, накануне запланированного на 14 декабря заседания ФРС, и они могут сыграть решающую роль в определении долгосрочных перспектив денежно-кредитной политики.

"Индекс потребительских цен в США действительно станет важным фактором, определяющим динамику доллара, а до заседаний центральных банков кроме этих данных ничего особенного не будет", — сказал аналитик RBC Эдам Коул.

Доллар сохранил устойчивость против других основных валют. Пара евро/доллар торговалась почти без изменений, по 1,0507, а британский фунт снизился против доллара на 0,3%, до 1,2171.

Японская иена, остро реагирующая на динамику доходности казначейских облигаций, снизилась против доллара на 0,25% после роста на 0,4% в среду. На момент написания статьи за доллар давали 136,90 иены.

Доходность 10-летних казначейских облигаций почти непрерывно снижается от достигнутого в конце октября максимума за 15 лет, опустившись с тех пор почти на целый процентный пункт. Теперь она находится где-то между четырехмесячными минимумами августа и октябрьским пиком в районе 4,34%.

Между тем цены на нефть упали ниже 80 долларов США за баррель впервые с конца февраля, когда началась военная операция России на Украине. Давление на них оказали опасения в устойчивости спроса на энергоносители в условиях ослабления мировой экономики.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели примерно до 78 долларов за баррель, то есть почти вдвое против достигнутого в марте максимума за 14 лет 139,13 доллара. По данным Американской автомобильной ассоциации, розничные цены на бензин в США упали от июньского максимума 5,016 до 3,329 доллара за галлон, что на 0,4% ниже их уровня год назад.

Снижение цен на энергоносители ослабило инфляционные ожидания рынков.

Эти факторы в сочетании с ожиданиями замедления темпа повышения ставок ФРС с начала этого квартала ослабили доллар на 6,2%.

В результате 4-й квартал может стать для американской валюты самым неудачным с 3-го квартала 2010 года, когда она, по данным Refinitiv, подешевела на 8,5%.

"Динамика курса по-прежнему показывает, что участники рынка все меньше обеспокоены рисками роста инфляции и все больше — понижательными рисками для мировой экономики", — сказал аналитик MUFG Ли Хардман.

На момент написания статьи доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 5 базисных пунктов, до 3,45%, поднявшись от достигнутого в среду минимума почти за три месяца.

Рынки оценивают вероятность повышения ключевой ставки ФРС на заседании в декабре на 50 базисных пунктов в 91%, а повышение на 75 базисных пунктов — всего в 9%. Они также ожидают, что максимального уровня ставка достигнет в мае, составив чуть менее 5%.

После того как в среду Пекин объявил о смягчении некоторых весьма жестких карантинных мер, юань торгуется около максимумов почти за три месяца.

Пара доллар/оффшорный юань поднялась на 0,1%, до 6,9670, после снижения на 0,34% на предыдущей сессии.