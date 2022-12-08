МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Цены на медь растут, чему способствуют надежды на ослабление ограничительных мер в Китае и последующее увеличение спроса. В Goldman Sachs прогнозируют рост цен на медь до рекордного максимума 11 000 долларов за тонну в течение следующих 12 месяцев, передает Reuters.

Около 11.22 по Гринвичу фьючерсы на медь на LME торговались с повышением на 0,5%, по 8501,50 доллара за тонну.

Ослабление экономической активности в Китае и других странах мира повлекло за собой снижение котировок меди с достигнутого в марте максимума 10 845 долларов, но теперь на рынке ожидают восстановления мировой экономики.

За истекший период декабря медь прибавила в цене 3% после повышения на 10,6% в ноябре. Причиной укрепления котировок стали надежды на отказ властей Китая от политики нулевой терпимости к Covid-19.

В среду Пекин отказался от некоторых ключевых антиковидных мер.

Аналитики Goldman Sachs теперь ожидают, что предложение на мировом рынке меди в 2023 году будет ограниченным, и "оно достигнет пика в середине 2024 года".

По словам аналитиков, Китай, возможно, намерен восполнить запасы меди в следующем году, что может поспособствовать повышению спроса. В Goldman Sachs прогнозируют, что средняя цена меди в 2023 году может составить 9750 долларов за тонну, а в 2024 году — 12 000 долларов за тонну.

В Bank of Communications сообщили, что подписали соглашения о поддержке восьми крупных строительных компаний, и это, в свою очередь, может привести к увеличению ликвидности в этом секторе, являющемся крупным потребителем цветных металлов.

Тем не менее в краткосрочной перспективе спрос на цветные металлы, вероятно, будет под давлением.

Согласно опубликованным данным, продажи пассажирских автомобилей в Китае в ноябре снизились впервые за шесть месяцев. Кроме того, премии за импорт меди снижаются, и некоторые опасаются, что ослабление карантинных ограничений приведет к ускоренному распространению коронавируса.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME выросли в цене на 0,1%, до 2487,50 доллара за тонну, цинк подорожал на 0,7%, до 3204 долларов за тонну, цены на свинец прибавили 0,3%, до 2219,50 доллара за тонну, а олово подскочило в цене на 0,4%, до 24 410 долларов за тонну.

Никель подорожал на 0.2%, до 31 515 долларов за тонну, после роста к максимуму с апреля 33 575 долларов за тонну.

За истекший период декабря цены на никель выросли примерно на 17%, а в ноябре подскочили на 24%. Трейдеры объясняют очень сильную волатильность на рынке никеля низкой ликвидностью.