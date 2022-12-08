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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221208/839104318.html
СМИ: Tesla сократит рабочие смены на заводе в Шанхае
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По сообщению Bloomberg News, Tesla Inc сократит рабочие смены на своем заводе в Шанхае, который занимает первое место среди ее предприятий по производительности, и отложит там... ПРАЙМ, 08.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. По сообщению Bloomberg News, Tesla Inc сократит рабочие смены на своем заводе в Шанхае, который занимает первое место среди ее предприятий по производительности, и отложит там набор новых сотрудников. На этих новостях акции компании подешевели примерно на 2%.
Китайский завод с понедельника сократит смены примерно на два часа, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Шанхайский завод Tesla пытается справиться с высокими уровнями товарных запасов на фоне замедления спроса на местном авторынке.
Тем не менее в ноябре завод зафиксировал самые высокие месячные продажи, которые превысили 100 000 машин.
Производитель электромобилей не ответил на просьбу Reuters о комментариях.