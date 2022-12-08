МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. По сообщению Bloomberg News, Tesla Inc сократит рабочие смены на своем заводе в Шанхае, который занимает первое место среди ее предприятий по производительности, и отложит там набор новых сотрудников. На этих новостях акции компании подешевели примерно на 2%.

Китайский завод с понедельника сократит смены примерно на два часа, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Шанхайский завод Tesla пытается справиться с высокими уровнями товарных запасов на фоне замедления спроса на местном авторынке.

Тем не менее в ноябре завод зафиксировал самые высокие месячные продажи, которые превысили 100 000 машин.

Производитель электромобилей не ответил на просьбу Reuters о комментариях.