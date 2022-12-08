МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В четверг цены на сою в Чикаго продолжают расти, достигнув максимума за 2,5 месяца. Как сообщает Reuters, оптимизм в отношении перспектив спроса в КНР и опасения по поводу засухи в сельскохозяйственном поясе Аргентины оказывают поддержку рынку.

Пшеница также торгуется с повышением после восстановления в среду с годового минимума. Однако рост цен ограничен, поскольку рекордно высокое предложение из России составляет конкуренцию американской пшенице на экспортном рынке.

Цены на кукурузу восстанавливаются с 3-месячного минимума, достигнутого ранее на этой неделе. Рынок получает поддержку со стороны позитивной динамики на нефтяном рынке.

Колебания цен в ту или иную сторону ограничены, поскольку трейдеры ждут еженедельных данных по экспортным продажам, которые выйдут в США в четверг. Кроме того, в пятницу Минсельхоз США обнародует ежемесячные прогнозы мирового предложения.

В 12.58 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене на 0,2%, до 14,74 1/2 доллара за бушель, после роста до максимума с 21 сентября на отметке 14,80 3/4 доллара.

"Слухи о росте спроса в Китае, а также новые признаки иссушения почвы в Аргентине активизируют покупки", — отметили в Hightower.

Оценка площадей, отданных под сев сои в Аргентине в 2022-2023 сельскохозяйственном году, может быть понижена из-за продолжительной засухи. Об этом сообщили в среду в зерновой бирже Буэнос-Айреса.

Фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли в цене на 0,2%, до 7,50 3/4 доллара за бушель, кукуруза торговалась с повышением на 0,1%, по 6,41 3/4 доллара.