МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Котировки природного газа растут на прогнозах более холодной погоды и более высокого спроса в ближайшие две недели, чем ранее ожидалось, передает Reuters.

Между тем позже в четверг выйдет еженедельный отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США о запасах газа. Ожидается, что запасы на отчетной неделе сократились слабее обычного, поскольку спрос на газ для отопления помещений был низким из-за мягкой погоды.

Опрошенные Reuters аналитики ожидают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 26 ноября — 2 декабря сократились на 31 млрд кубических футов. Год назад запасы снизились на 59 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение составляет —49 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов газа в ПХГ США на отчетной неделе составил 3,452 трлн кубических футов, что на 1,9% ниже среднего 5-летнего показателя, составляющего 3,520 трлн кубических футов.

Цены растут несмотря на то, что компания Freeport сдвинула сроки возобновления работы своего СПГ-терминала в Техасе с середины декабря на конец года. Из-за приостановки работы терминала объемы экспорта СПГ из США по-прежнему находятся ниже рекордных максимумов, достигнутых в марте, а на внутреннем рынке остается больше газа.

Около 13.31 по Гринвичу январские фьючерсы на природный газ на NYMEX торговались с повышением на 18,4 цента, или 3,2%, по 5,907 доллара за млн БТЕ.

За истекший период года котировки природного газа на NYMEX выросли примерно на 58%.

В Европе газ торгуется по 46 долларов за млн БТЕ, а в Азии — по 33 доллара за млн БТЕ.