МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В Минсельхозе США сообщили, что экспортные продажи сои на отчетной неделе выросли по сравнению с предыдущей неделей, в основном за счет спроса со стороны Китая, передает Reuters.

На неделе 25 ноября-1 декабря экспортные продажи сои составили 1,72 млн тонн с поставкой в 2022-2023 маркетинговом году. Крупнейшим покупателем выступил Китай, выкупив 839 600 тонн.

Прогнозы опрошенных The Wall Street Journal трейдеров предполагали продажи в диапазоне от 600 000 тонн до 1,1 млн тонн. На предыдущей неделе продажи составили 693 800 тонн с поставкой в 2022-2023 и 2023-2024 маркетинговых годах.

Экспортные продажи кукурузы и пшеницы соответствовали прогнозам, достигнув 691 600 тонн и 189 900 тонн соответственно.

В четверг фьючерсы на зерно торгуются с повышением: наиболее активно торгующиеся контракты на кукурузу недавно прибавили 0,4%, соя выросла в цене на 0,5%, а пшеница — на 0,7%.