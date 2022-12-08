Золото в четверг умеренно дорожает на ожиданиях о смягчении монетарной политики ФРС
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером умеренно растёт, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет смягчать свою монетарную политику.
По состоянию на 18.40 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,55 доллара, или на 0,36%, до 1804,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% — до 23,33 доллара за унцию.
Очередное заседание ФРС запланировано на 13-14 декабря. По его итогам регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава американского ЦБ Джером Пауэлл.
По данным CME Group, 74,7% экспертов ожидают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки с 75 до 50 базисных пунктов. Таким образом, ставка может составить 4,25-4,5% годовых.
Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как она влияет на курс доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,26%, до 104,83 пункта. Чем дешевле американская валюта, тем доступнее золото для покупки в другой валюте.
Кроме того, инвесторы обратят внимание на статистику по промышленной инфляции в США в ноябре, которая выйдет в пятницу. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидают, что показатель замедлился до 7,2% с октябрьских 8% в годовом выражении, а в месячном выражении остался на уровне сентября и октября в 0,2%.
Старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam) сказал агентству MarketWatch, что решающими факторами в динамике цены на золото станут статистика по инфляции в пятницу и заседание ФРС 14 декабря.
https://1prime.ru/Financial_market/20221208/839106152.html