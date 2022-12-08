МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером умеренно растёт, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет смягчать свою монетарную политику. Цены на золото растут в пределах процента вечером в среду

По состоянию на 18.40 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,55 доллара, или на 0,36%, до 1804,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% — до 23,33 доллара за унцию.

Очередное заседание ФРС запланировано на 13-14 декабря. По его итогам регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава американского ЦБ Джером Пауэлл.

По данным CME Group, 74,7% экспертов ожидают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки с 75 до 50 базисных пунктов. Таким образом, ставка может составить 4,25-4,5% годовых.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как она влияет на курс доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,26%, до 104,83 пункта. Чем дешевле американская валюта, тем доступнее золото для покупки в другой валюте.

Кроме того, инвесторы обратят внимание на статистику по промышленной инфляции в США в ноябре, которая выйдет в пятницу. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидают, что показатель замедлился до 7,2% с октябрьских 8% в годовом выражении, а в месячном выражении остался на уровне сентября и октября в 0,2%.

Старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam) сказал агентству MarketWatch, что решающими факторами в динамике цены на золото станут статистика по инфляции в пятницу и заседание ФРС 14 декабря.