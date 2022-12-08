МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Канадский доллар в четверг вырос против доллара США на фоне роста цен на нефть. Тем временем рынок ждет выступления заместителя управляющего Банка Канады, который может дать ориентиры относительно вероятности дальнейшего повышения процентных ставок, передает Reuters.

Цены на нефть, которая является одной из основных статей экспорта Канады, выросли после падения в течение четырех сессий ввиду надежд на восстановление спроса после смягчения антиковидных мер в Китае. Кроме того, нефтяные котировки получили поддержку в связи с наличием признаков задержки некоторых поставок нефти из России после вступления в силу потолка цен на российскую нефть, согласованного Большой семеркой.

Цены на нефть WTI выросли на 2,2%, до 73,60 доллара США за баррель. Пара доллар США/канадский доллар упала на 0,6%, до 1,3565. Пара торговалась в диапазоне 1,3562-1,3688 после того, как в среду достигла максимума более чем за один месяц на отметке 1,3699.

Шэрон Козицки, заместитель главы Банка Канады, выступит с речью на тему экономической ситуации после того, как в среду центробанк повысил ключевую ставку на 50 б.п. и просигнализировал о том, что цикл беспрецедентного ужесточения денежно-кредитной политики близок к завершению.

Банк Канады опубликует комментарии Козицки в 17.30 по Гринвичу.

"В заявлении (Банка Канады) сказано, что руководство центробанка рассмотрит вопрос о том, нужны ли дальнейшие повышения ставок для возвращения инфляции к целевому уровню, однако возможность некоторого дальнейшего ужесточения (денежно-кредитной политики) явно сохраняется, по крайней мере, в начале следующего года", — отметил Шон Осборн, главный аналитик Scotiabank.

Согласно котировкам денежных рынков, инвесторы ожидают, что ставки достигнут пика 4,41% в июне, что на 16 б.п. выше текущего уровня.

Доходность канадских гособлигаций выросла вслед за доходностью американских казначейских облигаций.

Доходность 10-летних облигаций поднялась на 7 б.п., до 2,830%, после того, как в среду достигла внутридневного минимума почти за 4 месяца на уровне 2,715%.