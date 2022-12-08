МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Сегодня начала работу версия Disney+ с рекламой, сообщило агентство Reuters. Проект привлек крупных рекламодателей из различных секторов и принес Walt Disney Co дополнительную выручку. Компания сейчас пытается добиться прибыльности потокового бизнеса.

Президент Disney по рекламе Рита Ферро отметила, что в запуске приняло участие более 100 брендов — от Mattel Inc до Marriott Hotels & Resorts. Компания продвигала эту версию сервиса среди рекламодателей и продавцов с мая.

У компании есть необходимость добиться прибыли от потокового бизнеса, у которого в последнем квартале был убыток на 1,5 млрд долларов. Недовольство инвесторов усугубляющимися убытками сказалось на акциях Disney и в прошлом месяце подтолкнуло к увольнению гендиректора Роберта Чапека, которого сменил давний руководитель — Роберт Айгер.

Реклама будет вторым источником выручки для Disney+, наряду с подпиской. Другие сервисы компании, Hulu и ESPN+, уже работают с рекламой.

С 8 декабря также вступило в силу повышение стоимости подписки без рекламы на 3 доллара в месяц — до 10,99 доллара. Disney+ с рекламой стоит 7,99 доллара. Согласно анализу компании Kantar, на более дешевую версию сервиса может перейти каждый четвертый подписчик Disney+.

Финдиректор Кристин Маккарти сказала инвесторам, что, как предполагает компания, версия с рекламой не окажет "существенного влияния" до второй половины 2023 фингода.

Ферро сказала Reuters, что реклама будет длится по 4 минуты в час, блоками по 15 и 30 секунд. Кроме того, ограничено число раз, которые один и тот же ролик может демонстрироваться в течение дня и недели.

"Один бренд, такой как Starbucks, получит не более одного рекламного места в час, не более двух в день, — сказал она. — Мы попросили рекламодателей предоставить несколько версий рекламы. Даже если будет показано по два их ролика в день, они будут отличаться".

Disney планирует встроить функции для адресной рекламы по региону, полу и возрасту.