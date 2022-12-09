МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром растут, следует из данных торгов. Рынки перенимают динамику бирж Уолл-стрит. Китай расширит энергосотрудничество с государствами Персидского залива

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,08%, до 3200,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 2068,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,65%, до 19782 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,5%, до 2382,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,47%, до 7209,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,23%, до 27913,5 пункта.

Азиатские фондовые индексы растут, перенимая динамику американских рынков. Основные американские фондовые индексы завершили торги четверга ростом на 0,5-1,1%. Так, индексы Уолл-стрит выросли после нескольких дней снижения, обусловленного ожиданиями решений от ФРС США.

Также трейдеры оценивают статистику из Китая. Годовая инфляция в Китае в ноябре замедлилась до 1,6% с 2,1% месяцем ранее, как и прогнозировали аналитики. Вместе с тем индекс цен производителей снизился на 1,3% второй месяц подряд, хотя аналитики ожидали более сильного снижения — на 1,4%.