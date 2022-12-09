События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 декабря
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,1%
|-0,2% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|2,1%
|1,6% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (ноябрь)
|-1,3%
|-1,3% (факт)
|10:45
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь)
|0%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|0,2%
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
|55,6
|56
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
|56,8
|56,9
|20:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|627
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|784
|23:10
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-36,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|239,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|110 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|9,8 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-204,2 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-44,6 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-67,4 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-16,8 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|122,2 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|0,4% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|12,6%
|12% (прогноз)
|RUB
|Сегежа Групп — финансовая отчетность за 9м2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221209/839110689.html