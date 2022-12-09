МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы снижается на 0,2%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижался на 0,2% — до 2179,96 пункта, индекс РТС повышался на 0,12% — до 1097,91 пункта.