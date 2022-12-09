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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221209/839111744.html
Российский рынок акций снижется в начале дня
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Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы снижается на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижался на 0,2% — до 2179,96 пункта,... ПРАЙМ, 09.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы снижается на 0,2%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижался на 0,2% — до 2179,96 пункта, индекс РТС повышался на 0,12% — до 1097,91 пункта.